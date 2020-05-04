Полную остановку распространения коронавируса в России признали невозможной
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть», — рассказала Попова в интервью телеканалу «Россия 24».
По ее словам, риски появления новых очагов в России по-прежнему есть. Об этом свидетельствуют и данные о заражениях в медицинских учреждениях и на крупных месторождениях. Так, к примеру, накануне вспышку коронавируса зафиксировали на Чаяндинском месторождении в Якутии. Там COVID-19 предварительно нашли сразу у трех тысяч вахтовиков.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико отметил, что во многих регионах сейчас очаги заболевания находятся в больницах, при этом заражается и медперсонал. Несколько дней назад вспышку коронавируса обнаружили в психиатрической больнице имени Кащенко в Ленинградской области.