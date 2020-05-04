Полную остановку распространения коронавируса в России признали невозможной

Пока о полной остановке распространения коронавируса говорить не приходится, даже при условии соблюдения всех ограничительных мер. Об этом заявила глава Роспотребназдора Анна Попова.

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть», — рассказала Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, риски появления новых очагов в России по-прежнему есть. Об этом свидетельствуют и данные о заражениях в медицинских учреждениях и на крупных месторождениях. Так, к примеру, накануне вспышку коронавируса зафиксировали на Чаяндинском месторождении в Якутии. Там COVID-19 предварительно нашли сразу у трех тысяч вахтовиков.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико отметил, что во многих регионах сейчас очаги заболевания находятся в больницах, при этом заражается и медперсонал. Несколько дней назад вспышку коронавируса обнаружили в психиатрической больнице имени Кащенко в Ленинградской области.