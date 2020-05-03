Вспышка коронавируса случилась в психиатрической больнице имени Кащенко

Положительный результат показали тесты на коронавирус 28 пациентов и 16 работников психиатрической больницы под Петербургом. Теперь всех заразившихся ждет лечение.

«К сожалению, коронавирус продолжает атаковать. В том числе самых уязвимых. COVID-19 подтвержден у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко», — сообщил во «ВКонтакте» губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он пояснил, что больница городская, но находится в поселке Никольское. В ближайшее время заболевших переведут в отдельный корпус Городской психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова.

«Там на первом этапе будут развернуты 70 коек (35 женских и 35 мужских), а в ближайшее время еще порядка 100 коек для пациентов с легкой и среднетяжелой формой заболевания. В этом корпусе подготовлено реанимационное отделение и сегодня закончится монтаж санпропускных шлюзов», — сказано в посте.

Беглов напомнил жителям, что во время пандемии важно минимизировать общение с другими людьми, чтобы не заразиться.

Сейчас в Петербурге насчитывается 5029 человек с COVID-19. вылечился уже 1061 пациент, скончались — 34. По всей России врачи помогают справиться с инфекцией 134 687 пациентам.