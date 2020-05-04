Крупная вспышка коронавируса на месторождении в Якутии. Вахтовиков вывезли в обсерваторы других регионов

У трех тысяч работников Чаяндинского месторождения в Якутии предварительно подтвержден коронавирус. Людей спешно начали вывозить по обсерваторам в регионы. 200 из них уже вернулись на родину в Башкирию, впереди — две недели строгого карантина в санаториях.

«200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения вернулись на родину. Температурящих среди прибывших нет. Люди уставшие, долго летели, но видно, что настроение у них хорошее, рады, что наконец-то смогли вернуться. Всех повезли в обсерватор — один из санаториев Абзелиловского района», — написал на своей странице в Facebook директор госкомитета по туризму региона Салават Нафиков.

По его словам, в ближайшие дни в Башкирию прилетят еще около тысячи работников месторождения. Всех остальных планируют вывезти в течение недели.

О крупной вспышке коронавируса стало известно накануне, когда руководство решило провести поголовное исследование работников на наличие COVID-19. Предварительно вирус нашли у трех тысяч вахтовиков. Об этом заявила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Заболевание у всех сотрудников протекает бессимптомно, ближайшие две недели все они проведут под контролем врачей и в обсервации. Только после 14 дней карантина и отрицательных тестов работники смогут вернуться к своим семьям.