Появилась новая версия «Спутника V» против «омикрона» и «дельты»

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создал новую версию вакцины от COVID-19 «Спутник V», адаптированную против штаммов «дельта» и «омикрон». Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление Российского фонда прямых инвестиций.

«Новый вариант вакцины создан с учетом особенностей штамма „дельта“ и широко доминирующего по всему миру в последние месяцы штамма „омикрон“. Состав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте „омикрона“ BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1», — уточнили в фонде.

Новая версия популярной вакцины «обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки» в легких у животных, которые заразились «омикроном» BA.5.

Текущий вариант вакцины защищает от госпитализации при заражении «омикроном» на 97%. А эффективность защиты от критических случаев при бустировании препаратом «Спутник Лайт» или ревакцинации «Спутником V» составляет 99,4%.

Заболеваемость ковидом в последние недели растет. В основном эксперты прогнозируют пик в конце августа — сентябре, но предполагается, что он коснется только легких случаев ковида. Однако глава центра Гамалеи Гинцбург не исключил и появление тяжелой мутации вируса.