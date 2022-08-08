Россиянам объяснили, почему не стоит бояться нового пика заболеваемости ковидом

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский назвал вероятным новый пик заболеваемости ковидом. Однако пугаться этого не стоит — речь идет о росте количества легких случаев заболевания, уточнил он в беседе с «360».

«Все обращают внимание на цифры положительных тестов ПЦР. [Есть случаи, когда] у человека просто насморк от „омикрона“ и он почти здоров. Такой рост будет, но надо обращать внимание на число тяжелых случаев и смертей, а их пика, скорее всего, не будет», — пояснил Алексей Аграновский.

Он добавил, что осенний рост распространения ковида закономерен: люди возвращаются из отпусков, дети — в школу, студенты — в аудитории. Некоторый рост есть уже сейчас, но увеличилось количество именно легких случаев.

«Это все идет волнами, коронавирус подчиняется законам всех подобных болезней. Но то, что грозная проблема превращается в еще одну ОРВИ, — хороший признак. Главное, чтобы люди не страдали постковидным синдромом, а в случае легких заболеваний он менее вероятен», — подчеркнул доктор биологических наук.

Он посоветовал не забывать о вакцинации и ревакцинации и «соблюдать осторожность».

«Никакой трагедии не происходит. Я считаю, сообщения этих цифр населению только нервирует людей», — заметил Аграновский.