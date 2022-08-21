Гинцбург допустил появление более тяжелой мутации коронавируса

Гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», или «дельтакрон» демонстрирует большой потенциал изменчивости коронавируса. Данный факт является предвестником возможного появления более тяжелой мутации вируса. Об этом предупредил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, сам по себе «дельтакрон» не опасен и «может не обладать эпидемиологическим потенциалом», сообщил ТАСС.

«Дельтакрон» демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса», — сказал он.

Ранее Гинцбург допустил возвращение заболеваемости COVID-19 к зимним показателям. Гинцбург выразил надежду, что число летальных случаев останется меньше тех цифр, которые были во время зимнего сезона.