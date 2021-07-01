Почти у всех пациентов на ИВЛ в России нашли «дельта»-штамм коронавируса

Почти у всех пациентов, которые находятся на ИВЛ с ковидом в России, обнаружили индийский штамм. Об этом сообщил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев на пресс-конференции.

«Мне кажется, сегодня в наших отделениях, в наших стационарах фактически все пациенты, их подавляющее большинство — 90% — имеют этот самый пресловутый штамм „дельта“», — сказал Авдеев, его цитирует ТАСС.

Пульмонолог также сообщил, что у нынешних пациентов болезнь протекает в более тяжелой форме, в частности выросла доля пациентов, которым требуется кислородная терапия и искусственная вентиляция легких.

Индийский штамм, или «дельта», считают главной причиной всплеска заболеваемости ковидом в России. По словам ученых, эта мутация коронавируса более заразная и опасная, причем у нее есть еще более угрожающая вариация — «дельта плюс».

В России только за сутки выявили больше 23 тысяч случаев заражения коронавирусом. За 24 часа зафиксировали 672 смерти пациентов с коронавирусом — это рекорд с начала пандемии. В Москве запустили программу ревакцинации.