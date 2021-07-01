Максимальное с середины января число случаев коронавируса выявили в России

В России за сутки выявили 23 543 случая COVID-19 в 85 регионах. Это максимум с 17 января.

Новый антирекорд зафиксирован и по числу смертей. За сутки скончались 672 пациента с ковидом.

С учетом новых данных общее число случаев заражения коронавирусом в России теперь стало 5 538 142. Количество погибших выросло до 135 886 человек. В оперштабе отметили, что среди новых больных 3322 человека не имели симптомов ковида.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (7597), на втором месте Подмосковье (2663). Далее следует Санкт-Петербург (1612). При этом в Петербурге самый высокий уровень смертности: за сутки погибли 115 человек. В Москве 108 летальных исходов.

За сутки врачи выписали 16 928 пациентов с ковидом. Общее число переболевших теперь составляет 5 017 321. По выпискам лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

В Московской области с начала пандемии сделали 9 165 461 тест на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Из-за роста заболеваемости в Москве 1 июля стартовала ревакцинация от коронавируса. Поставить повторную прививку можно будет в 20 пунктах. Москвичам для этого предложат «Спутник V» и «Спутник Лайт».