В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма «дельта»

Опасность штамма коронавируса «дельта» оценила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Сказать, насколько опасен индийский штамм, пока сложно. В настоящее время ясно только, что он более заразный. Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых», — отметила она. Слова Пшеничной привел ТАСС.

Резкие подъемы заболеваемости ковидом в России, по словам специалиста, могут возникнуть именно из-за этого, в случае несоблюдения противоэпидемических мер.

Пшеничная призвала привиться от коронавируса как можно скорее.

Ранее стало известно о том, что в Индии скончался первый пациент, заразившийся штаммом «дельта плюс», отметил «Царьград». Этот штамм отличается более высокой заразностью. А также у заболевших выше риски развития серьезных осложнений.

Разные штаммы отличаются последовательностью РНК и белков, объяснил вирусолог Алексей Аграновский. Его слова привело ИА НСН. Особенно важны изменения в участке S белка, который отвечает за связывание с рецептором в слизистой оболочке человека. Наиболее опасны штаммы, способные прочнее связываться с рецептором. Они наиболее заразны. Например, это индийские штаммы «Дельта» и «Дельта плюс», отметил Аграновский.