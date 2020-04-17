Почти у всех пациентов больницы в Коммунарке есть пневмония

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опубликовал новые данные о пациентах. У 499 из 501 больного диагностировали внебольничную пневмонию.

Как написал Проценко в Fасеbооk, коронавирус подтвердился у 351 человека. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 45 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 23. За последние сутки в больницу поступило 64 больных, 48 выписали.

Больница № 40 в Коммунарке является одним из самых крупных инфекционных медучреждений в Москве. Туда госпитализируют людей с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным COVID-19.

Ранее главврач Денис Проценко заразился коронавирусной инфекцией. Он находился в самоизоляции, а 15 апреля написал о своем возвращении: два теста на коронавирус показали отрицательный результат. По его словам, врачи медучреждения уже более 45 дней борются за жизни пациентов с COVID-19.

По последним данным, в России зарегистрировано 27 938 человек с коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве. Жертвами вируса в стране стали 232 человека, 2304 удалось выздороветь.