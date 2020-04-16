«45 дней работы»: Проценко поблагодарил врачей больницы в Коммунарке

Больница в Коммунарке уже 45 дней принимает пациентов с коронавирусом. Всего их было 1659. Главврач Денис Проценко признался, что за этими цифрами стоит «много больше всего».

О том, как велась работа за этот период, Проценко рассказал на своей странице в Facebook.

«45 дней работы в Коммунарке. 1659 пациентов. 1140 выписанных… За этими цифрами, конечно, много больше всего», — написал врач, поблагодарив свою команду за труд.

Накануне Проценко сообщил, что победил COVID-19. Два теста на коронавирус показали отрицательный результат. Главврач заявил, что режим изоляции закончен и его ждет «полноценный рабочий день».

По последним данным, 493 больных находятся в Коммунарке. У 328 из них подтвердился COVID-19.

Всего в России зарегистрировано 24 490 случаев заражения коронавирусом. За прошлые сутки врачи сообщили о 3388 новых заболевших. Жертвами коронавирусной инфекции стали уже 198 человек. У некоторых болезнь протекает бессимптомно.

Вакцины от 2019-noV пока нет, и появится она, считают вирусологи, минимум через полтора года.