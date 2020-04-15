Главврач Проценко вылечился от коронавируса и вышел из изоляции

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко излечился. Анализы подтвердили, что у него нет коронавируса.

Два теста на COVID-19 показали отрицательный результат. Режим изоляции для Проценко закончился. Об этом сам медик рассказал в Facebook.

«Изоляция завершена — полноценный рабочий день», — написал Проценко.

Он уже отправился в красную зону клиники, где находятся пациенты с COVID-19. Более подробно о своем состоянии Проценко пообещал рассказать позже.

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом в конце марта. Он ушел на самоизоляцию, но не прекращал работать дистанционно из своего кабинета. Проценко давал консультации, занимался вопросами медучреждения и постоянно рассказывал, как обстоят дела у пациентов с COVID-19 в его клинике. У самого медика болезнь протекала в нетяжелой форме, за его состоянием наблюдали коллеги.

Накануне из больницы в Коммунарке выписали 86 человек. Медики наблюдают за состоянием 491 пациента. У 489 диагностировали внебольничную пневмонию, COVID-19 подтвердили у 292 пациентов. В реанимацию пришлось положить 39 человек, из них 19 подключили к ИВЛ.