У некоторых взрослых, больных COVID-19, в США обнаружили детский воспалительный синдром. Это не до конца изученная болезнь Кавасаки, которая проявляется сыпью и лихорадкой. Из-за нее могут быть осложнения на сердце.

О новых случаях странных симптомов рассказало издание The Sun. По его данным, в Калифорнии и Нью-Йорке уже по меньшей мере шесть пациентов с коронавирусом проходят обследование — помимо температуры, у них появилась сыпь на теле, их бросает то в жар, то в холод, воспалены лимфоузлы. Всем этим людям — по 20–25 лет.

Случаи синдрома Кавасаки вместе с СОVID-19 были зафиксированы и раньше, но тогда это наблюдалось только у совсем маленьких детей. К примеру, в Нью-Йорке с таким диагнозом лечится около 150 несовершеннолетних. Случаи есть и в Великобритании. Некоторые не справились с болезнью и умерли.

Позже необычное проявление болезни заметили и в Швейцарии, Франции, Испании и Италии. Глава Всемирной организации здравоохранения призвал всех причастных обратить внимание на эту проблему.