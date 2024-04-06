06 апреля 2024, 16:53
Жители Орска отравились водопроводной водой
Восемь жителей Орска попали в больницу после употребления воды из-под крана
В Орске за двое суток восемь человек попали в больницы с острыми кишечными инфекциями. Среди пациентов есть и дети, сообщили в пресс-службе Минздрава Оренбургской области.
В министерстве уточнили, что за 4 и 5 апреля медицинская помощь потребовалась 18 пациентам. Жалобы всех обратившихся к медикам одинаковые — рвота и жидкий стул. Причина кишечной инфекции также у всех одна — употребление воды из-под крана.
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Лабораторное исследование биоматериалов заболевших и анализ воды показали наличие норовируса второго типа.
Сотрудники Роспотребнадзора вместе с медиками решили отключить воду в домах на этом участке для промывки и дезинфекции водопровода.
Все пациенты сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.
По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, ситуация в старой части Орска сложная. Он уточнил, что для жителей подтопленных домов приготовили временные пункты размещения со все необходимым.
Болезни
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Роспотребнадзор
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