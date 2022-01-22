В России за минувшие сутки выявлено 57 212 зараженных коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. Умер 681 человек. Только в Москве заражены 16 094 человека. В Санкт-Петербурге — 8451.

Госпитализированных в России при этом 9902 человека, что на 8,4% больше, чем вчера. Зараженных всего по стране за все время пандемии 11 044 986. Скончались 325 433 (+681, в том числе в Москве +69). Выздоровели 10 000 577 (90,5% / +25 525).

По регионам все чаще находят случаи заражения «омикроном». Первые два случая штамма выявлены в Саратовской области.

Правительство 22 января объявило, что студентов медицинских вузов привлекут к работе на горячей линии 122. На оплату их труда будут выделять не менее 300 миллионов рублей ежемесячно. Мера является частью утвержденного кабмином плана дополнительных мер борьбы со штаммом «омикрон».

Премьер-министр России Михаил Мишустин также поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19. Проверка должна пройти до 1 февраля 2022 года, говорится в сообщении на сайте правительства.