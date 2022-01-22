Студентов-медиков посадят в кол-центры 122

Студентов медицинских вузов привлекут к работе на горячей линии 122. В правительстве России сообщили, что на оплату их труда будут выделять не менее 300 миллионов рублей ежемесячно. Мера является частью утвержденного кабмином плана дополнительных мер борьбы со штаммом «омикрон».

«Минздраву совместно с Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку. Срок выполнения поручения — 24 января», — говорится в документе.

К работе привлекут не только студентов вузов, но и учащихся колледжей. Региональные кол-центры начали работать в 2020 году, они помогают снизить нагрузку на регистратуры поликлиник. Сотрудники дают консультации россиянам по вопросам, связанным в том числе с коронавирусом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19. Проверка должна пройти до 1 февраля 2022 года, говорится в сообщении на сайте правительства.