Цены на ПЦР-тесты проверит ФАС

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Проверка должна пройти до 1 февраля 2022 года, говорится в сообщении на сайте правительства.

«Еще одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля», — указано в сообщении.

Также правительство РФ разработало и приняло план мер для борьбы с «омикрон»-штаммом коронавируса и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19. Его обсуждали на расширенном заседании координационного совета по коронавирусу 18 января.

«Руководители регионов по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль», — подчеркнули в кабмине.