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    22 января 2022, 10:27

    Цены на ПЦР-тесты проверит ФАС

    Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус

    Наталья Жуковская

    Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Проверка должна пройти до 1 февраля 2022 года, говорится в сообщении на сайте правительства.

    Цены на ПЦР-тесты проверит ФАС

    «Еще одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля», — указано в сообщении.

    Также правительство РФ разработало и приняло план мер для борьбы с «омикрон»-штаммом коронавируса и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19. Его обсуждали на расширенном заседании координационного совета по коронавирусу 18 января.

    «Руководители регионов по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль», — подчеркнули в кабмине.