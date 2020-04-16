Плановую вакцинацию россиян приостановили из-за коронавируса

Минздрав временно остановил вакцинацию взрослых и детей в связи с пандемией коронавируса. При этом врачи продолжают вакцинировать новорожденных.

«Вакцинация сейчас приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции», — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Он добавил, что в родильных домах вакцинация новорожденных продолжается. Ограничения касаются плановой вакцинации и иммунизации по эпидемическим показаниям.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова месяц назад направила в регионы письмо с рекомендациями отказаться от плановой вакцинации. Она отметила, что это касается в первую очередь людей старше 65 лет, так как они наиболее подвержены заражению коронавирусом. В письме уточняется, что иммунизацию в эпидемических очагах необходимо продолжить.

Число заболевших COVID-19 в России достигло отметки в 27 938 человек. За последние сутки зафиксировали 3448 новых заразившихся. Всего от инфекции смогли вылечить 2304 пациентов. Скончались в больницах 232 человека. Во многих регионах страны действует режим самоизоляции. Жителей настоятельно просят оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.