Глава Роспотребнадзора: зараженных без симптомов может быть половина

Данными Попова поделилась в эфире «Первого канала». Она уточнила, что в Московской области число бессимптомных больных составляло 50%. По статистическим подсчетам, примерно 30% зараженных людей не замечали у себя симптомов болезни. В прошлом месяце этот показатель достигал лишь 10%.

«Чем больше мы обследуем здоровых людей, тем больше находим людей с бессимптомным течением», — добавила Попова.