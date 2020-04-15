Глава Роспотребнадзора: зараженных без симптомов может быть половина
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что в некоторых российских регионах примерно 50% зараженных коронавирусом могут не чувствовать его симптомов. При этом, такие пациенты переносят инфекцию. Об этом сообщило РИА ФАН.
Данными Попова поделилась в эфире «Первого канала». Она уточнила, что в Московской области число бессимптомных больных составляло 50%. По статистическим подсчетам, примерно 30% зараженных людей не замечали у себя симптомов болезни. В прошлом месяце этот показатель достигал лишь 10%.
«Чем больше мы обследуем здоровых людей, тем больше находим людей с бессимптомным течением», — добавила Попова.