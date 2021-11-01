Первый регион России продлил нерабочие дни

Нерабочие дни в Новгородской области, где их досрочно объявили с 25 октября, решили продлить еще на неделю, до 15 ноября. Об этом со ссылкой на губернатора Андрея Никитина сообщило РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Главам регионов предоставили возможность менять сроки ограничений по собственному усмотрению, исходя из ситуации с заболеваемостью. Досрочно нерабочие дни объявили с 25 октября в 13 российских регионах, одним из первых была Новгородская область.

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 284 новгородцев. Выздоровели 103 человека, умерли 11 пациентов. Всего жертвами ковида в регионе за весь период стали 515 человек.

День народного единства, который в этом году выпал на нерабочие дни, будут отмечать в онлайн-формате, без уличных торжеств. В Москве в прошлом году уже был такой опыт. Концерты, марафоны, игры и другие мероприятия можно будет наблюдать дистанционно.

Ранее Путин анонсировал скорое начало использования лекарств от ковида в России.