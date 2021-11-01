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    01 ноября 2021, 16:42

    Первый регион России продлил нерабочие дни

    Новгородский губернатор Никитин продлил нерабочие дни в регионе до 15 ноября

    Александр Блинов

    Нерабочие дни в Новгородской области, где их досрочно объявили с 25 октября, решили продлить еще на неделю, до 15 ноября. Об этом со ссылкой на губернатора Андрея Никитина сообщило РИА «Новости».

    Первый регион России продлил нерабочие дни

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Главам регионов предоставили возможность менять сроки ограничений по собственному усмотрению, исходя из ситуации с заболеваемостью. Досрочно нерабочие дни объявили с 25 октября в 13 российских регионах, одним из первых была Новгородская область.

    За прошедшие сутки коронавирус выявили у 284 новгородцев. Выздоровели 103 человека, умерли 11 пациентов. Всего жертвами ковида в регионе за весь период стали 515 человек.

    День народного единства, который в этом году выпал на нерабочие дни, будут отмечать в онлайн-формате, без уличных торжеств. В Москве в прошлом году уже был такой опыт. Концерты, марафоны, игры и другие мероприятия можно будет наблюдать дистанционно.

    Ранее Путин анонсировал скорое начало использования лекарств от ковида в России.