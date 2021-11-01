День народного единства отпразднуют онлайн

Региональные власти решили перевести мероприятия, приуроченные к празднованию Дня народного единства, в онлайн-формат. К такой мере организаторы пришли из-за совпадения даты праздника с ухудшением эпидемической обстановки и назначенными в связи с этим президентом Владимиром Путиным нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября.

В Москве это ограничение будет действовать уже второй год. Запрещены массовые мероприятия, если они не согласованы с Роспотребнадзором. Собеседник газеты «Ведомости» член Общественной палаты Москвы Павел Данилин сообщил, что на улице не будет никаких торжеств до конца нерабочих дней.

Однако это не означает, что концерты вообще не состоятся. Квесты, игры, марафоны и другие зрелищные события пройдут онлайн во множестве областей страны.

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг с такими нововведениями согласился.

«Чем больше жизней мы спасем, тем лучше продемонстрируем единство с теми, кто оказался в сложной ситуации. К праздникам можно будет вернуться, когда будет коллективный иммунитет и не будет рисков заражения при организации концертов», — рассудил он.

Нерабочую неделю с возможностью продления ввели в России с 30 октября по 7 ноября. Первой с такой инициативой обратилась к президенту вице-премьер Татьяна Голикова, а Владимир Путин ее поддержал.