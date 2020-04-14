Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о своих ощущениях

В Вашингтоне ввели первую испытательную вакцину здоровому человеку. Подопытной стала 44-летняя американка Дженнифер Халлер. После вакцинации она рассказала о своих ощущениях.

В беседе с The Telegraph женщина сообщила, что в полной мере не понимала, что это рискованный эксперимент.

«Мне очень важно было стать полезной», — заявила она.

По ее словам, сам препарат мРНК-1273 был похож на прививку от гриппа. Халлер отметила, что не испытывала никакой боли или раздражения от инъекции.

Женщина описала, что происходило с ней дальше после прививки.

«В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все — после этого все было хорошо», — рассказала она.

По данным издания, женщину оставили на карантине из соображений безопасности. Ей повторно введут вакцину через некоторое время, вместе с еще 44 испытуемыми. Они будут находиться под наблюдением врачей до следующей весны.

Препарат мРНК-1273 успешно протестирован на животных. После положительного результата ученые решили ввести лекарство человеку.

13 апреля стало известно, что российская компания разработала препарат от коронавируса. Клинические испытания должны начаться через 10-12 дней.

Ранее вирусологи рассказали, что вакцина от коронавируса появится только года через полтора. Процесс затянется из-за ее проверки на токсичность.

Число зараженных коронавирусной инфекцией приближается к двум миллионам. Свыше 123 тысяч погибло от вируса, по данным института Хопкинса. Рассказываем, как получить пропуск, чтобы передвигаться по Москве.