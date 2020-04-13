Препарат от коронавируса разработали в России

Российская компания разработала препарат от коронавируса. Его клинические испытания начнутся через 10-12 дней, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами», — сообщил Мурашко во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Специалисты ожидают, что в ближайшее время будут оценены доклинические исследования. Клинические испытания лекарства должны начаться уже через 10-12 дней. Новый препарат поможет справляться с инфекцией и улучшит исходы по терапии заболевания.

Пока никто в мире не выпустил вакцину от коронавируса. Несмотря на это, самолечением заниматься не стоит. Врачи-инфекционисты подмосковных медучреждений ранее рассказали, какие препараты можно принимать самостоятельно, а в каких случаях нужно вызывать врача.

Сейчас в России зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусом. Скончались от инфекции 148 человек. Жителей страны настоятельно просят оставаться дома.