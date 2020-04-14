Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса появится только года через полтора. Процесс затянется из-за ее проверки на токсичность. Хорошая вакцина должна защищать людей на 80-90%. Этого и нужно добиться во время испытаний.

«Варианты [вакцины], пригодные для испытания, создать не так сложно. Но очень много времени занимают сами испытания. Тем более что на каком-то этапе начнутся испытания на добровольцах, поскольку большинство животных не реагируют на этот вирус», — приводит РИА «Новости» слова вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна.

Собеседник добавил, что ученые знают, как разработать вакцину, однако она может оказаться неэффективной. Применять вакцину можно, если она защищает половину людей. Однако хорошей считается та, которая убережет от заражения до 90% привитых.

Доктор Медицинских наук Николай Малышев поддержал своего коллегу и сказал, что создание вакцины займет полтора года. Нужно обязательно протестировать, как она будет влиять на беременных и определить ее токсичность. На все это нужно время.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что российские специалисты разработали препарат от коронавируса. Его клинические испытания начнутся уже через несколько дней. По последним данным, в России заразились 2019-nCoV 18 328 человек. Жертвами COVID-19 стали 148 пациентов.