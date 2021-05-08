Первую смерть после вакцины AstraZeneca зафиксировали во Вьетнаме

Первый летальный случай после вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca зафиксировали во Вьетнаме. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Скончалась 35-летняя женщина-медик. Она привилась 6 мая. На следующий день врач умерла от аллергической реакции — анафилактического шока.

«Это очень редкий случай при вакцинации от COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

Во Вьетнаме живут около 97 миллионов человек. В стране вакцинировались почти 750 тысяч жителей, причем все прививки были сделаны вакциной от AstraZeneca. За последние сутки в республике зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии общее количество инфицированных в стране возросло до 3137, из них 37 пациентов умерли.

Вакцина AstraZeneca разработана британско-шведской компанией совместно с Оксфордским университетом. Накануне во Франции зафиксировали два новых случая образования тромбов после использования AstraZeneca. А в провинции Альберта в Канаде зарегистрировали вторую в стране смерть из-за этой вакцины.