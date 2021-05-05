Вторую смерть после прививки AstraZeneca зафиксировали в Канаде

В канадской провинции Альберта зарегистрировали вторую в стране смерть из-за препарата от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщила главный санитарный врач провинции Дина Хиншоу.

«Как главный санитарный врач, я с грустью сообщаю о том, что сегодня вечером (4 мая — прим. ред.) мы подтвердили смерть женщины из Альберты в возрасте более 50 лет от тромбоза после прививки AstraZeneca», — сказала Хиншоу. Ее слова опубликованы в пресс-релизе на сайте службы здравоохранения провинции.

Она сказала, что из-за уважения к семье погибшей и к врачебной тайне никакие подробности случившегося больше не будут вынесены на публику.

Хиншоу подчеркнула, что риск смерти или осложнений от коронавируса выше рисков сделать прививку.

«Для сравнения, вероятность смерти среди заболевших COVID-19 жителей Альберты в возрасте от 50 до 59 лет в 350 раз больше вероятности формирования тромбоза после вакцины AstraZeneca», — отметила она.

Вероятность того, что эту возрастную группу госпитализируют из-за ковида в 1500 раз больше, чем вероятность смерти из-за нарушения свертываемости крови после вакцины AstraZeneca.

Первый смертельный случай после прививки AstraZeneca произошел в Канаде в конце апреля в провинции Квебек. Об этом написало РИА «Новости».

Министерство здравоохранения страны разрешило использовать вакцины от коронавируса AstraZeneca 26 февраля. Также в стране одобрены препараты Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen.