Два новых случая тромбоза после прививки AstraZeneca выявили во Франции

Во Франции зарегистрировали два новых случая образования тромбов после использования вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщило Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM).

В результате из-за тромба в головном мозге скончалась женщина старше 60 лет.

Всего во Франции зарегистрировали 30 случаев тромбоза после вакцинации этим препаратом. В девяти из них тромбы привели к летальному исходу.

Вакциной AstraZeneca в стране привились свыше 3,85 миллиона человек.

Также регулятор рассматривает «потенциально возможные неблагоприятные последствия» после использования вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

Медицинские власти получили данные о шести новых случаях острого панкреатита, который наблюдался после вакцинации этим препаратом. Один пациент скончался.

Всего во Франции зарегистрировали 15 эпизодов острого панкреатита после прививки от COVID-19. В пяти случаях у людей уже был панкреатит или болезни желчевыводящих путей. Однако, как указали в ANSM, информация представляет собой «потенциальный сигнал опасности» и будет передана в ЕС.