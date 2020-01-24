    24 января 2020, 07:22

    Первую смерть от нового коронавируса зафиксировали на границе с Россией

    Александра Ломейко

    На северо-востоке после заражения коронавирусом нового типа умер первый человек. Случай с летальным исходом был в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией.
    Первую смерть от нового коронавируса зафиксировали на границе с Россией

    Накануне в Хэйлунцзян коронавирусом заразились еще два местных жителя, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на комитет провинции по вопросам здравоохранения. Утром пятницы один человек умер.

    «Зарегистрирован один летальный исход в городе Суйхуа», — сказали специалисты.

    Сейчас заболевание, вызванное новым коронавирусом, выявили у четырех жителей в городах Суйхуа, Дацин, Харбин и Муданьцзян.

    В Суйхуа живут 5,2 миллиона человек.

    Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань произошла в конце декабря. Ее возбудителем, по мнению экспертов, стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

    Число зараженных по всей стране уже превысило 830 человек. Скончались 26 человек. Большинство из них — 24 человека — умерли в провинции Хубэй. Еще двое скончались за ее пределами.

    Вирус смог распространиться за пределы Китая. В США, Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде зарегистрированы случаи заражения.

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