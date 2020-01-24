Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок в Ухань

В Роспотребнадзоре призвали россиян воздержаться от посещения китайского Уханя из-за вспышки нового коронавируса. Если же поездки в Китай избежать не удается, то ведомство рассказало, какие на этот случай есть меры предосторожности.

При нахождении в Китае рекомендуется ходить по улицам в масках, говорится на сайте Роспотребнадзора. Также после пребывания в местах массового скопления людей нужно обязательно мыть руки. Поскольку есть вероятность, что из-за мутации коронавирус мог передаться людям от змей, при путешествии в Китай следует избегать рынков, где продаются животные и морепродукты, и не ходить в зоопарки и прочие места, где есть животные. Есть рекомендуется только термически обработанную пищу, а пить только бутилированную воду.

При первых признаках заболевания необходимо обратиться к медикам. Если недомогания начались по прилету в Россию, то нужно обязательно уведомлять врачей о совершении поездки в Китай.

Видео: Weibo

Роспотребнадзор мониторит эпидемиологическую обстановку. На пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль, в случае подозрений на заболевание у кого-то из пассажиров отработан алгоритм действий медперсонала.

Россияне, запланировавшие ранее отдых на китайском острове Хайнань, уточняют у туркомпаний ситуацию с новым коронавирусом, но при этом туры не отменяют.

По последним данным, 25 человек скончались в Китае из-за нового коронавируса, количество зараженных увеличилось до 830, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения.

Новый тип коронавируса появился в Китае в декабре 2019 года, вызвав вспышку пневмонии. Случаи заболевания уже были зафиксированы в США, Таиланде, Южной Корее и Японии. В России в зоне риска оказались Хабаровск и Приморский край. Сейчас Китай закрыл въезд и выезд из города Ухань, в котором началась эпидемия. «360» собрал всю важную информацию о коронавирусе.