Нефть дешевеет, рынки лихорадит. Как мир реагирует на коронавирус и Brexit

Вспышка нового коронавируса и утверждение законопроекта о Brexit вызвали лихорадку на мировых рынках. Цены на нефть продолжают падать.

Стоимость нефти марки Brent опустилась более чем на 2%. По состоянию на 21:40 по Москве, она достигла 61,53 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Сорт WTI опустился до 55,21 доллара за баррель, за сутки падение составило 2,38%.

За сутки рубль упал по отношению к доллару на 0,28%, до 62 рублей за доллар. Евро стал ниже на 0,18% — до 68,47 рубля.

Ключевые европейские индексы также идут вниз. Британский FTSE 100 потерял 0,85%, французский CAC 40 — 0,65%, а немецкий DAX — 0,94%. Американские компании пока держатся лучше других. Dow Jones снизился на 0,43%, S&P 500 упал на 0,23%, а NASDAQ практически не отреагировал.

Накануне стало известно, что королева Великобритании Елизавета II одобрила закон о Brexit. Теперь Соединенное Королевство точно выйдет из состава Евросоюза уже 31 января. При этом остаток года станет переходным периодом. Все это время стороны планируют вести переговоры о дальнейших взаимоотношениях.