Попова не увидела необходимости закрывать границы России из-за ковида

Сегодня нет необходимости закрывать российские границы из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодня таких условий нет. Необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, все завозные случаи заболевания удается блокировать. Все, кто возвращается или приезжает из других стран, обязательно проходят ПЦР-тестирование.

«И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%», — заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова назвала условие для встречи Нового года в обычном режиме. Она заявила, что праздник пройдет без ограничений, если россияне будут прививаться и соблюдать антиковидные меры во время нерабочих дней. Глава ведомства пояснила, что нерабочий период должен помочь сбить волну заболеваемости ковидом и снизить накал эпидемического процесса. Антиковидные каникулы объявлены в России до 7 ноября.