Специалисты зафиксировали снижение заболеваемости СОVID-19 более чем в десяти регионах страны. Причем в Москве этот показатель понизился почти на 23%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передал RT.

«У нас есть субъекты, их больше 10 сегодня, которые уже в стадии снижения. Есть субъекты, которые остановились и дальше не растут. И максимальное значение сегодня демонстрирует Москва — практически на 23% упала заболеваемость», — рассказала она.

Кроме того, Попова отметила снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Профилактические меры, подчеркнула она, дали положительный эффект.

Анна Попова сообщила и о том, что в России систему QR-кодов используют в 77 субъектах. Ее слова передали «Известия».

«Сегодня 77 субъектов включили в свою программу ограничительных мероприятий QR-коды. И это дает хороший эффект», — заявила она.

В конце октября глава Роспотребнадзора рассказала, что необходимости закрывать российские границы в условиях эпидемической обстановки нет. Основное распространение, по ее словам, происходит внутри страны.