Отсутствие детей без антител к коронавирусу сочли хорошим знаком. Но есть нюанс

Протокол исследований вакцины «Спутник М» изменят после того, как в Москве специалисты не нашли детей от шести до 11 лет без антител к коронавирусу. Опрошенные «360» специалисты считают это хорошим знаком для коллективного иммунитета, но от прогнозов воздерживаются.

По словам вирусолога Петра Чумакова, тот факт, что для исследования вакцины нет детей без антител, говорит о том, что большинство из них, вероятно, перенесли его бессимптомно. Он отметил, что детские коллективы наиболее подтверждены распространению вируса. Дети активны, много общаются, поэтому вирус среди них распространяется быстрее. При этом болеют они практически бессимптомно, подчеркнул профессор.

«И поэтому они перезаражались все и никакого смысла их вакцинировать просто нет. Для коллективного иммунитета это хорошо. Они больше не являются источником заражения пожилых людей», — добавил он.

По мнению эксперта, шансы, что заболеваемость может пойти на спад, есть. Он также обратил внимание, что значительная часть взрослых людей тоже переносит омикрон без симптомов. Им заражается каждый день очень много человек, просто вирус никак себя не проявляет. А потом у переболевших возникают антитела. В связи с этим Чумаков предположил, что прирост случаев ковида начнет снижаться. В Москве уже есть значительный спад, добавил он.

Доктор биологических наук, профессор Михаил Костинов пояснил, что сейчас, вероятно, для исследований начнут брать детей с предельно низкой концентрацией антител. По его словам, такие изменения в протоколах исследований бывали и раньше. В качестве примера он привел испытания вакцины от пандемического гриппа.

«На другой год, когда возникла другая вакцина для испытаний, мы не могли найти чистых людей. И тогда мы взяли пациентов с определенной концентрацией антигенов, чтобы брать их для вакцинации. Но это все фиксируется в протоколах. В этом нет ничего особенного», — уточнил он.

По его мнению, на коллективный иммунитет большое количество детей с антителами, конечно, окажет положительный эффект. Но от далекоидущих прогнозов специалист воздержался.

Он пояснил, что на коллективный иммунитет влияет много факторов. Он зависит от свойств вируса, его цикличности, уточнил профессор.

«Пока непонятно, как это будет. То, что происходит в мире, говорит о том, что каждые полгода происходит его цикличность. А дальше <…> какая иммунная прослойка будет у взрослых, детей, стариков [это вопрос]. От многих факторов будет зависеть», — заключил собеседник «360».