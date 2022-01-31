Гинцбург рассказал об исследованиях детской вакцины от ковида

Примерно через 18-20 дней специалисты начнут отбирать детей для исследования вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Минздрав уже разрешил провести клинические исследования детского препарата против коронавирусной инфекции. Но, по словам Гинцбурга, работа начнется немного позже.

«Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнется набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Гинцбург заявил, что испытания назальной вакцины от ковида завершат в течение 2-2,5 месяца. В случае получения положительных результатов работы Минздрав зарегистрирует препарат.

Сейчас в Москве проходит бесплатная вакцинация подростков от коронавируса. Привиться могут дети от 12 до 17 лет. К вакцинации подготовили 13 пунктов на базе городских поликлиник. Подросткам вводят препарат «Спутник М» — это меньшая дозировка взрослой двухкомпонентной вакцины. Этот препарат доказал свою безопасность и эффективность.