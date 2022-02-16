Детей от шести до 11 лет без антител к коронавирусу не нашли в Москве

В Москве не нашли детей в возрасте от шести до 11 лет, у которых не было бы антител к коронавирусу. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Из-за этого пришлось менять протокол клинических исследований препарата «Спутник М» для этой возрастной категории, сказал Гинцбург агентству «Интерфакс».

«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей, отрицательных по антителам к COVID-19, просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом», — сказал ученый.

Ученые подали новую заявку для изменения нижней границы количества антител — она не должна быть равной нулю. Гинцбург отметил, что стоит установить границу приблизительно на 100 единиц BAU.

Однако начало исследований детской вакцины от коронавируса не отложили. Они должны начаться в любом случае через три недели, потому что за это время пройдут подготовительные мероприятия.

Всего в испытании примут участие 2200 добровольцев. Они пройдут в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице имени Башляевой и в Сеченовском медицинском университете и займут примерно 3,5 месяца.