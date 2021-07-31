Врачи заметили рост заболеваемости COVID-19 среди детей

Последнее время дети в России все чаще стали заражаться коронавирусом. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

В связи с этим врач посоветовал родителям привиться от коронавируса. Так взрослые защитят своих детей от болезни.

«Сейчас „дельта“-штамм поражает и молодых, и детей. Дети болеют значительно чаще, чем зимой. Теперь коронавирус дойдет до всех. Дети до этого почти не заболевали», — сказал Тимаков в беседе с РИА «Новости».

Накануне стало известно, что научный центр «Вектор» будет готов начать испытания своей вакцины от коронавируса среди подростков уже в сентябре.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов ранее рассказал, что при заражении штаммом коронавируса «дельта» длительность заболевания увеличилась. А инкубационный период, напротив, сократился. Тяжесть заболевания все еще во многом определяется вирусной нагрузкой, полученной при заражении, и состоянием иммунитета пациента.