Названы сроки клинических исследований «Спутника V» для вакцинации детей

Клинические исследования «Спутника V» для вакцинации детей займут около четырех месяцев. Специалисты уже разработали протоколы тестирования препарата. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сейчас протоколы уже разработаны специалистами. Клинические испытания вакцины у детей — это займет, наверное, до четырех месяцев, для беременных, я думаю, пораньше», — приводит РИА «Новости» слова главы Минздрава.

Масштабная вакцинация от SARS-CoV-2 началась в России в декабре 2020 года. Прививочную кампанию планируют закончить к осени. К тому времени, считают специалисты, в стране сформируется коллективный иммунитет. На этой неделе Мурашко рассказал, что число получивших хотя бы один компонент вакцины россиян почти достигло 17 миллионов.

Эпидемическая ситуация в РФ начала постепенно улучшаться в январе. В связи с этим региональные власти отменили часть ковидных ограничений. За все время пандемии российские медики выявили 5 044 459 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 120 406 человек.