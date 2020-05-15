Онищенко выступил против «военного» пути вакцинации от COVID-19

Академик РАН Сергей Колесников предположил, что прививать от коронавируса в России могут по «военному» пути. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко указал на неприменимость таких рассуждений, назвав их непрофессиональными.

Депутат Госдумы в беседе с НСН заметил, что «большой научной проблемы с созданием вакцины» не существует. Нет ее и в вопросе, кого именно прививать от COVID-19.

«Конечно же, если в этом возникнет необходимость, мы будем прививать прежде всего группы риска. Никому в голову не приходят так называемые «военные» термины»», — сказал Онищенко. Он добавил, что по подобному принципу делают прививки от гриппа, который является самым распространенным инфекционным заболеванием.

У некоторых коронавирусная инфекция протекает легко или бессимптомно, больные получают иммунитет, поэтому необходимости в тотальной вакцинации бывший главный санитарный врач России пока не видит. Кроме того, вакцине от COVID-19 предстоят серьезные испытания.

«Требования к вакцине будут очень высокие — к вакцине для взрослых такие же, как к вакцине для детей», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Он заметил, что «можно получить хорошие показатели с точки зрения выработки антител, но эффективность вакцины будет низкая». При показателе в 50-60% делать прививку смысла нет, поскольку риск превысит возможную пользу. Иммунная система пожилых людей «не дает такой адекватной реакции».

«Важно, чтобы не было никакой тератогенности (нарушений эмбрионального развития — примеч. ред.), температурной реакции, потому что чужеродный белок вводится», — пояснил депутат.

В России, по последним данным, выявили 252 245 больных с COVID-19. С начала эпидемии вылечились 53 530 пациентов, 2305 скончались. В ГНЦ ВБ «Вектор» намерены в июне завершить доклиническое исследование вакцины от коронавируса.