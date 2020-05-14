    14 мая 2020, 04:46

    Академик РАН заявил о возможном «военном» пути вакцинации в России

    Валерия Шафирко

    Вакцинация от коронавируса в России может пойти по «военному» пути. Таким мнением поделился академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».

    По словам Колесникова, «нетрадиционный», или «военный», путь заключается в том, что прививки могут начать делать уже в начале этой осени или в преддверии зимы. При этом академик напомнил о существовании особых принципов регистрации фармпрепаратов в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС).

    Колесников не исключил, что в России могут пойти по «военному» типу, учитывая смертность и поражаемость населения.

    «В этом случае начнут прививать не все население, а часть „угрожающего“ контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни», — рассказал академик РАН. Он отметил, что этот путь продвижения вакцины «нетрадиционный», но «на такой эксперимент вполне могут пойти».

    Пока что неизвестно, по какому пути в нашей стране будут утверждать вакцину, заметил академик РАН.

    Если идти «традиционным» путем, то, по словам Колесникова, вакцинация начнется не ранее конца этого года — начала следующего.

    По последним данным в России выявили 242 271 случая заражения коронавирусом. Выздоровели больше 48 тысяч пациентов, а летальным исходом закончились свыше 2,2 тысячи случаев.