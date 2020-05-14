Академик РАН заявил о возможном «военном» пути вакцинации в России

По словам Колесникова, «нетрадиционный», или «военный», путь заключается в том, что прививки могут начать делать уже в начале этой осени или в преддверии зимы. При этом академик напомнил о существовании особых принципов регистрации фармпрепаратов в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС).

Колесников не исключил, что в России могут пойти по «военному» типу, учитывая смертность и поражаемость населения.

«В этом случае начнут прививать не все население, а часть „угрожающего“ контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни», — рассказал академик РАН. Он отметил, что этот путь продвижения вакцины «нетрадиционный», но «на такой эксперимент вполне могут пойти».

Пока что неизвестно, по какому пути в нашей стране будут утверждать вакцину, заметил академик РАН.

Если идти «традиционным» путем, то, по словам Колесникова, вакцинация начнется не ранее конца этого года — начала следующего.

По последним данным в России выявили 242 271 случая заражения коронавирусом. Выздоровели больше 48 тысяч пациентов, а летальным исходом закончились свыше 2,2 тысячи случаев.