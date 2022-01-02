«Омикрон»-штамм rкоронавируса попал в Карелию

Первый случай заражения «омикрон»-штаммом обнаружили медики у жительницы Карелии, вернувшейся туда из Франции. Такие данные исходят от главы Минздрава региона Михаила Охлопкова.

«Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на омикрон передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга. Жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное», — написал он «ВКонтакте».

При этом Охлопков отметил, что против данной болезни оказалась эффективна вакцина «Спутник V», после чего призвал граждан вакцинироваться.

Исследователь, вирусолог Александр Семенов ранее вернулся из научной поездки в ЮАР и поделился мыслями о новом штамме. По его словам, уже сейчас можно сказать, что «омикрон» более заразен, чем предыдущий штамм, «дельта». Кроме того, он с большей вероятностью может пробивать вакцинную защиту. Он также отметил, что вакцинированные и перенесшие другие штаммы болезни «омикрон» переносят достаточно легко.

Согласно исследованиям южноафриканских ученых, от «омикрона» умерли на 75% меньше людей, чем от его «предшественников».