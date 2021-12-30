Вирусолог Семенов: «омикрон» станет доминирующим штаммом через 4 месяца

Исследователь, вирусолог Александр Семенов вернулся из научной поездки в ЮАР и, находясь на карантине, дал интервью для сайта kp.ru. Он поделился мыслями о новом штамме коронавируса «омикрон».

Уже сейчас можно сказать, что «омикрон» более заразен, чем предыдущий штамм, «дельта». Кроме того, он с большей вероятностью может пробивать вакцинную защиту.

«Вакцинированные болеют при заражении „омикроном“ в основном легко. Переболевшие другими вариантами коронавируса тоже переносят новую инфекцию зачастую как ОРВИ», — отметил Семенов.

Из-за высокой контагиозности новый штамм вскоре может стать доминирующим по всей планете.

«Думаю, это произойдет через четыре месяца. К тому времени как раз закончится холодный период, и должно стать полегче», — заключил вирусолог.