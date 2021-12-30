Данные по смертности от «омикрона» стали известны

Штамм коронавируса «омикрон» продемонстрировал меньший уровень смертности, чем другие. От него умерли на 75% меньше людей, чем от предыдущих штаммов, написало издание The Telegraph по результатам исследования ученых из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.

Исследователи присматривали за больными, которых увезли в лечебницу в Тшване, провинции Гаутенг, в которой впервые развилась последняя версия коронавируса. Выяснилось, что в результате заражения «омикроном» скончались 4,5% госпитализированных. Предыдущие волны коронавируса показывали значения в 21,3%.

Также ученые констатировали, что в кислородной терапии нуждались меньше половины заболевших «омикроном», а при прежних штаммах кислород требовался почти всем — 99,5% из тех, кто оказался в больнице. Интенсивная терапия понадобилась тоже меньшему числу людей — 1%, а не 4,3%.

При этом данные наблюдений показали и более быструю выписку больных, инфицированных именно «омикроном». Они выписывались примерно через четыре дня, а в случае с другими штаммами — через восемь дней.

Ученые предположили, что вскоре эпидемия закончится — когда произойдет полное разделение показателей заболеваемости и смертности.