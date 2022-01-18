«Омикрон» для детей оказался опаснее «дельты»

Заражение штаммом коронавируса «омикрон» может быть опаснее для детей по сравнению с «дельтой». Таким мнением поделился врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире телеканала «Дождь»*.

Медик отметил, что раньше дети не так часто заболевали ковидом. При этом пожилые люди страдают от «омикрона» в том же объеме, что и от предыдущих штаммов. Особенно он опасен для людей старше 70 лет, отказавшихся от вакцинации.

Ранее вирусолог Лукашев предсказывал вспышку заболеваний COVID-19, связанную с активным распространением «омикрона», которая настигнет страну в ближайший месяц. В целом смертность от болезни, которую вызывает именно этот вид вируса, невысока по сравнению с прошлыми штаммами. Поэтому новая волна, предположительно, должна быть более спокойной.

В Роспотребнадзоре тоже давали прогнозы относительно «омикрона». Эксперты организации предрекли, что он охватит Россию примерно через две недели.

*СМИ признаны в России иноагентом.