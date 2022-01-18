Большинству россиян предсказали заражение «омикроном» в течение двух недель

В течение следующих двух недель большинство россиян заразятся штаммом коронавируса «омикрон». Вспышку заболеваемости предсказал вирусолог Александр Лукашев в эфире радио «Говорит Москва».

«В ближайшие две недели нас ожидает достаточно непростая ситуация, а что будет после этого, загадывать сложно. Мы не знаем, в какой степени „омикрон“ вытеснит другие, более летальные штаммы, как „дельта“. Мы не знаем, появятся ли новые штаммы после омикрона», — описал свое видение ситуации Лукашев.

Он отметил, что число смертей от «омикрона», по прогнозам экспертов, должно быть намного меньше, поэтому надвигающуюся волну можно будет назвать более спокойной.

По мнению Лукашева, «омикрон» распространится по всему миру примерно через месяц. Он также предположил, что после пика заболеваемости в России, который настанет уже скоро, наступит быстрый спад количества новых случаев заражения.

Примерно такие же сроки распространения «омикрона» в России давал Роспотребнадзор. По словам экспертов организации, его волна накроет страну через две недели — после новогодних праздников и путешествий россиян.