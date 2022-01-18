Роспотребнадзор дал прогноз по срокам распространения «омикрона» по России

Новый штамм коронавируса «омикрон» распространится по российским регионам приблизительно за две недели. После завершения новогодних каникул вирус в страну привезли из 20 других государств.

Замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил причину быстрого распространения «омикрона» в интервью газете «Известия».

«От двух недель. <…> Каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли „омикрон“. Были страны-лидеры, из которых привозили больше или меньше, но разлетелись-то они везде», — сказал он.

Горелов уточнил, что в настоящее время ввоз штамма из-за границы перестал являться ключевым источником заражения. Инфекция распространяется внутри страны, а «омикрон» появился в популяции.

«Есть случай в Ростове-на-Дону, где ребенок и мама, которые никуда не выезжали, заболели одномоментно», — пояснил специалист.

По его словам, в Москве «омикрон» постепенно вытесняет штамм «дельта». Аналогичным образом ситуация складывается в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Предыдущий вариант коронавируса циркулирует по мере приближения к Дальнему Востоку, поскольку добрался до этих регионов позже.

За ситуацией постоянно наблюдают специалисты. В каждом регионе РФ существуют опорные точки, их контролируют сотрудники Роспотребнадзора.