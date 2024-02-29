Здоровье 29 февраля 2024, 05:59 Обновленную вакцину «Спутник V» зарегистрировали в России Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник V» РИА «Новости»

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Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом. Об этом сообщил РИА «Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Обновленный „Спутник V“ получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию», — заявил он.

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По словам Гинцбурга, эта регистрация позволила перейти к испытания обновленной вакцины на подростках, которые планируют завершить в конце марта. Дело в том, что для них обновленный «Спутник Лайт» не был зарегистрирован.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что достаточно сложно доказать взаимосвязь вакцинации и возникновение у привившихся людей сердечно-сосудистых и неврологических осложнений.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии на сегодняшний день серьезного риска для жизни людей со стороны коронавирусной инфекции. Она добавила, что можно ожидать новые волны заболеваемости ковидом, но неизвестно, какими они будут.