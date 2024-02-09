Здоровье 09 февраля 2024, 15:51 Попова сообщила о последствиях коронавирусной инфекции Попова: значимого риска от коронавируса для здоровья людей нет РИА «Новости»

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Серьезного риска для жизни и нормального функционирования людей со стороны коронавируса на сегодняшний день нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на лекции «Подвиг во имя жизней» на выставке «Россия». Ее проецировало РИА «Новости».

«На сегодняшний день значимого риска этого заболевания для жизни, базового состояния здоровья людей мы не видим», — отметила она.

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По словам Поповой, волны заболеваемости ковидом еще стоит ожидать. Пока неизвестно, какими именно они будут, так как это зависит от множества факторов.

На сегодняшний день в России наблюдается рост заболеваемости. Но серьезного числа по ежесуточному или еженедельному инфицированию нет.

Попова добавила, что сейчас население не просят носить маски, так как ковид протекает не в тяжелой форме и не наблюдается массового заражения.

Вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что в перспективе в мире будут появляться новые опасные вирусы, в том числе вирусы гриппа птиц. По его словам, возможно и образование «искусственной», созданной в качестве биологического оружия инфекции.