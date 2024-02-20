Здоровье 20 февраля 2024, 16:26 Вирусолог Альтштейн заявил, что доказать взаимосвязь вакцинации и осложнений достаточно сложно

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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил, что доказать взаимосвязь вакцинации и осложнений для организма достаточно сложно.

Ранее ученые предположили, что мРНК-вакцины могут быть причиной сердечно-сосудистых и неврологических осложнений у людей, которые привились от коронавируса.

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«Они вызывают примерно такие же осложнения, как и вакцины предыдущих лет. Из более тяжелого были миокардиты. Они возникают после различных заболеваний, в том числе после ковида. <…> Связать это с вакцинацией сложно», — добавил ученый.