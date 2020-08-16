Объявлена дата начала вакцинации от гриппа в Москве

В 2019-м в столице медики привили около семи миллионов горожан. «Это огромный объем», — признал глава Москвы.

В 2020 году этот объем необходимо как минимум повторить. Единственное важное изменение — нужно провести вакцинацию раньше обычного срока. Поэтому эту процедуру в столице запустят с 1 сентября.

По словам Собянина, массовая вакцинация могла предотвратить еще большее распространение вирусных заболеваний прошедшей весной.

«Возможно, что это нас спасло от каких-то еще больших пиков заболеваний этой весной, когда к нам пришел коронавирус», — заявил мэр.

Прививки делают в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Чаще всего в 2019 году москвичи посещали мобильные пункты, расположенные около 33 станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и железнодорожных станций. Там прививку сделали около 200 тысяч человек. Каждый день прививались более 3300 горожан.

Ранее в столице зафиксировали рост случаев заболевания ОРВИ, гриппа и некоронавирусной пневмонии. Поэтому москвичам напомнили о важности прививок. Тем не менее введение новых ограничений в сентябре не планируется.