Рост случаев ОРВИ и пневмонии зафиксировали в Москве

В столице зафиксировано увеличение случаев заболевания ОРВИ, гриппа и некоронавирусной пневмонии. Московским жителям напомнили о важности прививок.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мы уже сегодня видим рост ОРВИ, гриппа и частично даже пневмоний, не коронавирусных, а обычных пневмоний. <...> Поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппа Сергей Собянин

На днях столичный градоначальник успокоил жителей — введение новых ограничений в сентябре не планируется. Однако он отметил, что в ближайшие месяцы придется соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Кроме того, пока придется отказаться от массовых мероприятий на День города.