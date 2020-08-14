Рост случаев ОРВИ и пневмонии зафиксировали в Москве
В столице зафиксировано увеличение случаев заболевания ОРВИ, гриппа и некоронавирусной пневмонии. Московским жителям напомнили о важности прививок.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Мы уже сегодня видим рост ОРВИ, гриппа и частично даже пневмоний, не коронавирусных, а обычных пневмоний. <...> Поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппаСергей Собянин
На днях столичный градоначальник успокоил жителей — введение новых ограничений в сентябре не планируется. Однако он отметил, что в ближайшие месяцы придется соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Кроме того, пока придется отказаться от массовых мероприятий на День города.